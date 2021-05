Andraz Sporar e Cristián Borja chegam ao final da temporada 2020/21 com um registo impressionante. O esloveno e o colombiano conquistaram três títulos na mesma época em Portugal, por dois clubes diferentes: Sporting e Sp. Braga.



Utilizados por Ruben Amorim na Liga e na Taça da Liga, que o Sporting conquistou batendo precisamente o Sp. Braga na final, Sporar e Borja rumaram ao clube minhoto no final de janeiro de 2021.



Os dois jogadores contribuíram para a caminhada gloriosa da formação arsenalista na Taça de Portugal e Andraz Sporar foi mesmo suplente utilizado na final deste domingo frente ao Benfica (2-0).



Recorde-se, a este propósito, que Paulinho seguiu a direção contrária, trocando o Sp. Braga pelo Sporting no final de janeiro. O avançado foi utilizado por Carvalhal na Taça e é vencedor do troféu, para além de ter sido campeão nacional pela equipa leonina. Paulinho falhou apenas a Taça da Liga, já que nessa altura estava a representar os arsenalistas.