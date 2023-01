Artur Jorge declarou nesta terça-feira esperar dificuldades frente ao Sporting, num jogo que tem de ser encarado «com humildade, seriedade e ambição».

Confrontando na conferência de imprensa de antevisão da partida com a possibilidade de deixar o Sporting a 11 pontos em caso de vitória, Artur Jorge lembrou que o campeonato vai a meio.

«A vantagem que temos foi conquistada pelo nosso desempenho e trabalho, nada estará garantido e é mais um jogo de campeonato, frente a um adversário que quer estar na nossa posição. Esse é o foco, sem estarmos preocupados com distâncias de quem vai atrás ou à frente. Há muita coisa para acontecer e tentaremos ter a mesma consistência da primeira volta», disse.

O técnico recordou o jogo frente aos leões da Taça da Liga, em dezembro, quando o Sp. Braga sofreu uma pesada derrota por 5-0, mas garante que isso não vai pesar nos jogadores.

«O jogo da Taça da Liga está completamente ultrapassado, já houve um intervalo suficientemente grande, já ganhámos cinco vezes depois disso», sublinha.

Artur Jorge garante ainda que o Sp. Braga, segundo classificado, não tem medo de sonhar com o título e tem mostrado capacidade para isso.

«Este grupo tem demonstrado que, além de sonhar, tem a capacidade de lutar, de ser uma equipa competitiva. Isso faz-se com a coragem dos jogadores e com a união com os adeptos. Só estando unidos e com um único pensamento é que podemos atingir os nossos objetivos, com o mesmo sonho e com a mesma ambição», enaltece.

O treinador falou ainda sobre os três reforços que chegaram à Pedreira, Joe Mendes, Bruma e Pizzi, garantindo serem «três internacionais, com qualidade individual e que podem ser mais-valias».

«Quisemos dotar a equipa de mais capacidade para essas posições, aumentar a competitividade interna, para conseguirmos manter o mesmo registo em termos de qualidade de grupo», disse.

Artur Jorge rejeita ainda que os três jogadores contratados coloquem mais pressão na equipa.

«Seria pouco coerente da nossa parte que, ao ir buscar reforços, isso pudesse aumentar a pressão, então estávamos quietinhos», acrescentou.

O técnico revelou ainda que os três reforços estão convocados para Alvalade e, sobre Vitinha - apontado ao Marselha -, adiantou que terá que aguardar o que o mercado ditar: «Mas, se as coisas se mantiverem, também vai [ser convocado]».