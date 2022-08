Adversário do Sp. Braga na Liga Europa, o St. Gilloise perdeu nesta quarta-feira no terreno do líder do campeonato belga, o Antuérpia, por 4-2.

Um autogolo de Nieuwkoop deu vantagem à formação da casa que aumentou para 2-0 por Janssen, aos 15 minutos.

Em maus lençóis, o St. Gilloise procurou reentrar no encontro e conseguiu-o através do golo de Van der Heyden, aos 22 minutos. Porém, Lazare Amani foi expulso aos 38 minutos e aos 42 Vines aumentou para 3-1. A primeira parte fechou e, 4-1 com o bis de Janssen, de penálti.

Eckert Ayensa ainda reduziu para o St. Gilloise, que acabou com nove jogadores por expulsão, a segundo por cartão vermelho direto de El Azzouzi.