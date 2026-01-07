Carlos Vicens, treinador do Sp. Braga, na flash interview da Sport TV após o triunfo por 3-1 frente ao Benfica, que qualificou os bracarenses para a final da Taça da Liga:

Análise ao jogo

«Sabíamos que o jogo ia ser difícil, pelo adversário que tínhamos pela frente. Sabíamos que parte do êxito, hoje, passava por sermos quem somos, uma equipa que chegou à meia-final tendo personalidade. Por vezes, isso pode custar alguns erros na saída (de bola), porque o Benfica nos ia apertar, mas tínhamos de tentar ser fiéis a nós próprios. Se nos puséssemos apenas a especular, o jogo não ia cair para o nosso lado. Fizemos uma primeira parte muito boa, conseguimos uma vantagem (no marcador) que foi encurtada depois. A equipa teve de juntar-se e saber ser compacta e sólida. Depois, de bola parada, conseguimos confirmar a vitória. Estou contente e orgulhoso do esforço dos jogadores. Agora, temos de recuperar porque daqui a poucos dias temos uma final muito importante.»

Como viveu o arranque da segunda parte?

«Dissemos aos jogadores que o jogo ia ter momentos diferentes e que era impossível não passarmos por fases em que não tivéssemos de sofrer, porque jogámos contra um adversário de alto nível e que compete na Liga dos Campeões. Sabemos quem é o Benfica. Tínhamos de ser capazes de, nos momentos em que tivéssemos de sofrer, ser mentalmente estáveis e fortes, trabalhar como equipa e sermos solidários. Tudo isso era fundamental. Acho que os jogadores se aplicaram muito e conseguiram a vitória.»

Boa réplica contra adversários de alto nível

«Estamos dentro de um processo de nos convertermos na equipa que queremos ser. Chegámos no verão, trabalhámos muito para implementarmos as ideias e para nos qualificarmos para a Liga Europa. Hoje tivemos o jogo 34, que é o número de jornadas da Liga, e estamos ainda em janeiro. Dentro deste processo, tentámos ajudar a equipa a melhorar, os jogadores a entenderem as ideias e competir em quatro competições. Neste processo de crescimento é impossível que não haja altos e baixos, o que é importante é que nesses momentos sejamos capazes de continuarmos a melhorar, de corrigir erros e seguir o processo de crescimento com a ideia clara de nos tornarmos na equipa que queremos ser. O trabalho ainda não está concluído, o melhor Sp. Braga está ainda por vir.»

Final da Taça da Liga frente ao Vitória

«É duplamente especial pelo adversário que vamos enfrentar. Temos de nos preparar bem e enfrentar com muita ambição a final de sábado.»