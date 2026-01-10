Ricardo Horta, capitão do Sp. Braga, em declarações à Sport TV, depois da derrota diante do Vitória de Guimarães (1-2), na final da Taça da Liga:

Esta final custa mais perder do que as outras?

«Todas as finais perdidas custam, mas esta custa mais um bocadinho porque estávamos a ganhar, a primeira parte é toda nossa. Podíamos ter saído para o intervalo com 2-0 ou 3-0 na minha opinião, mas este Vitória, até chegar à final, conseguiu dar a volta no jogo com o Porto, conseguiu dar a volta aqui contra o Sporting e estávamos preparados para que o Vitória entrasse para virar o jogo»

«Acho que a segunda parte foi equilibrada, não houve um domínio do Vitória assim tão claro para virar o jogo, mas são as finais, é isto o futebol, temos de aprender com os erros. Mais um golo de canto, já são muitos golos de bola parada que a gente sofre. Temos de aprender com isto. Ficar tristes, fazer o luto, mas quarta-feira há jogo».

Ainda houve um penálti nos descontos a favor do Braga…

«O penálti falhado é uma grande ocasião para empatarmos e talvez levarmos isto para os penáltis, mas o guarda-redes fez uma grande defesa…é o futebol, por isso é que o futebol é o desporto mais bonito. Parabéns ao Vitória por todo o trajeto e nós temos de aprender com estes erros porque, a ganharmos uma final, não pode acontecer».

Depois da boa exibição na meia-final, o que é que o Braga vai ter de mudar para a segunda metade da época?

«São os detalhes porque acho que o jogo foi bem conseguido, temos vindo a crescer e este jogo também jogámos bem, tivemos lances bons, bom futebol. Acho que não é por aí, são detalhes, perdemos nos detalhes outra vez e acho que é isso que temos de melhorar».