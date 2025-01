O Sp. Braga emitiu esta quarta-feira um comunicado, em que explica a situação de Jónatas Noro, após terem vindo a público notícias que falavam numa utilização irregular do atleta frente ao Amarante, no jogo da equipa B e a contar para a Liga 3.

Ora, na nota colocada no site oficial, o clube explica que o jogo de suspensão referente à expulsão do atleta frente ao Benfica, a contar para as meias-finais da Taça da Liga, foi cumprido no encontro dos sub-23, que aconteceu a 10 de janeiro. Isto porque Jónatas esteve impedido de participar nos jogos oficiais do Sp. Braga, tanto na equipa principal como nos sub-23, sendo que os jogos da equipa B integram um regulamento disciplinar distinto e «irrelevante para o caso concreto».

«É irrelevante para este efeito o Regulamento de equipas B da Liga (anexo ao Regulamento de Competições) uma vez que o mesmo apenas regulamenta a participação das equipas B nas competições da Liga conforme é clarificado logo no artigo 1.º de tal regulamento», pode ler-se.

Assim sendo, Jónatas Noro cumpriu o jogo de castigo no dia 10 de janeiro, estando por isso disponível para participar no encontro desta quarta-feira dos bracarenses, frente ao Lusitano de Évora, para a Taça de Portugal.

«A factualidade e interpretação acima referida é o entendimento do Sp. Braga devidamente confirmado por escrito pela FPF nos dias 10 de Janeiro e 14 de Janeiro, em comunicação que nos foi enviada com o conhecimento da Liga e, internamente, do Conselho de Disciplina da FPF e da Comissão de Instrução Disciplinar da FPF, a quem o Sp. Braga teve o cuidado de consultar em relação a esta matéria», escreve o Sp. Braga.

Recorde-se que esta segunda-feira o Anadia foi castigado com uma derrota de 3-0 e a consequente perda de três pontos, devido à utilização de João Filipe e Zakhar Terpugov da equipa B, no dia anterior ao duelo com o Lusitânia de Lourosa.

O castigo surgiu porque ambos os atletas teriam de cumprir, à lus dos regulamentos, pelo menos 48 horas de descanso para integrarem o jogo da equipa principal.