Carlos Vicens anteviu esta terça-feira a receção ao Santa Clara, agendada para quarta-feira (19h15), nos “quartos” da Taça da Liga. O Sp. Braga não conta com os lesionados Niakaté, Vítor Carvalho e Grillitsch.

«Tenho de falar com os jogadores, com tão poucos dias [de descanso] tens de esperar e ver como estão, às vezes fazemos planos, mas há pequenas coisas, como, por exemplo, se dormiram bem, que influenciam muito as decisões.»

«Obviamente, gostaria de chegar ao jogo com o FC Porto em igualdade de condições. Vinte jogos [completados quarta-feira] nesta altura são muitos jogos, não o vamos negar. Conhecemos o calendário há muitas semanas, somos o Sp. Braga e vamos enfrentá-lo com uma mentalidade forte.»

Pau Víctor sem minutos

«Dissemos-lhe que tem de estar tranquilo e trabalhar muito, mas estamos todos convencidos de que o seu rendimento em Braga vai ser bom.»