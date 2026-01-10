Carlos Vicens, treinador do Sp. Braga, em declarações na flash interview da Sport TV após a derrota [2-1] com o V. Guimarães a contar para a final da Taça da Liga.

Tudo aconteceu contra o Sp. Braga

«Conceder dois golos e só marcar um. No final, o futebol decide-se nas áreas advesárias. O Vitória teve mais acerto. Na primeira parte não só dominamos como fizemos o suficiente para marcar o segundo golo. Além disso, ainda com o segundo golo do Vitória, temos duas ocasiões muito claras para empatar o jogo. O lance de Navarro e depois o penálti. Então, quando tanto acontece contra ti, deve ser porque hoje não é o teu dia. Felicitar ao rival, porque conseguiu a vitória. Nós vamos continuar a trabalhar, porque temos muitos meses pela frente.»

Finais decidem-se nos detalhes

«O golo foi de canto. Portanto, faltou defender melhor o canto e aproveitar mais as oportunidades. Sabíamos que, numa final, as energias, os momentos e os detalhes decidem uma final. Na final, é verdade que perdemos, mas perdemos com um golo de um penálti e outro de uma jogada de canto.»

Hora de curar «as feridas»

«Queríamos ganhar pelos adeptos, mas os rapazes vão ter de se levantar. Isto não pára. Temos de curar as feridas nos próximos dias para que possamos ir a Fafe fazer um bom jogo e passar à próxima eliminatória da Taça de Portugal.»