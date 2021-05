Carlos Carvalhal, treinador do Sp. Braga, em declarações à TVI, depois do Sp. Braga ter batido o Benfica por 2-0 na final da Taça de Portugal, em Coimbra:

[Temos aqui o homem mais feliz do mundo, confirma?]

- Tenho de dizer que tive um dia muito difícil, posso confidenciar que comecei a palestra com os meus jogadores a dizer que estava tudo borrado. Foi mesmo o termo, estava todo borrado hoje de manhã. O meu pai foi operado hoje no hospital, foi por isso. Correu tudo bem, graças a Deus, mas pela idade que tem, teve de levar uma anestesia geral, tem um pacemaker, já fez um triplo bypass, é sempre uma ansiedade muito grande, mas isso serviu de mote para falar com os meus jogadores. É preciso relativizar tudo, isto era a situação que mais me estava a incomodar hoje. Quando isto ficou resolvido, o meu pai foi operado por um amigo meu, que conheço desde que nasceu, o doutor André Costa, que é filho de um amigo meu também, quando soube que tinha corrido tudo bem, foi uma alegria tremenda e quando fui falar com os meus jogadores já era tudo muito relativo.

[Quando mexem com os nossos, tudo perde importância…]

- Exatamente, no fundo disse-lhes, imaginem que é um pai vosso ou uma mãe, depois vocês sabem que têm uma boa notícia e agora vão ter um jogo de futebol. É só um jogo de futebol, são noventa minutos em que temos de jogar bem, com alegria, com disponibilidade e foco. Os jogadores foram extraordinários, com uma abnegação extraordinária, com um futebol de grande nível, uma atitude espetacular, acho que fomos uns justos vencedores desta Taça de Portugal. Estou orgulhoso e contente ao mesmo tempo porque sou de Braga. Cresci no Bairro da Misericórdia que fica mesmo pertinho do novo estádio. Foi ali que fiz aminha adolescência. A minha família é toda bracarense. A minha família é toda bracarense, os meus amigos também. É aquele troféu que não tenho um sentimento que se vá comparar a isto.

[Quando o Braga marcou o primeiro, sentiu que era hoje?]

- Logo quando o árbitro apitou para começar o jogo senti a equipa focada e agressiva no bom sentido senti que era o nosso dia. Tinha de ser até porque estamos no ano do centenário, portanto o troféu é para o Sp. Braga e para os adeptos que não podem estar aqui presentes. É tudo para eles.

[Sobre a arbitragem?]

- Não falo disso. Não vi o lance, mas não comentei ao longo de toda a época e não é agora que o vou fazer. Já joguei com dez, joguei com dez na Luz, no Dragão também para chegar aqui. Custou-nos muito também e no final não fiz qualquer tipo de comentário sobre as questões de arbitragem.

[Objetivos para o próximo ano?]

- Temos de ter noção do nosso posicionamento. O Benfica é uma equipa mais poderosa do que nós, tem um grande treinador, tem grandes jogadores. São jogadores que na paragem vão para a seleção argentina, brasileira, espanhola, etc. É uma diferença grande, dentro do campo conseguimos atenuar essas diferenças. Temos de gerir bem as expetativas. O que o Sp. Braga fez este ano nem é muito comum. O Sp. Braga já foi a uma final da Liga Europa, já conquistou três Taças de Portugal, mas nunca o Sp. Braga fez uma época tão completa. Não é só o número de jogos, estivemos presentes em tudo e chegámos às decisões. No conjunto disto tudo, esta foi uma das melhores épocas dos cem anos do Sp. Braga.

[O que falta ao Braga?]

- Falta crescer sustentadamente. Há uma grande diferença ainda para os outros. O Sp. Braga tem vindo a melhorar a sua equipa, tem melhorado a formação, é este o caminho do Braga, ir crescendo até estar nivelado com os outros grandes.

[Confusão no final?]

- É algo que tenho trabalhado de forma preventiva, não gosto que o meu banco fale para o árbitro ou fale para o adversário. Houve ali um momento mais emocional do qual eu peço desculpa por aquilo que aconteceu, porque sou o responsável.