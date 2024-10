Carlos Carvalhal alertou, esta sexta-feira, em conferência de imprensa, para a capacidade de o 1.º Dezembro surpreender os «Arsenalistas», na terceira eliminatória da Taça de Portugal.

Antes da pausa para as seleções, os bracarenses perderam nas visitas a Olympiakos e FC Porto, pelo que Carvalhal anseia retomar a via dos triunfos, numa prova onde o Sp. Braga subiu por três vezes ao topo.

«Assumimos essa responsabilidade, vamos iniciar uma caminhada, percebendo que os jogos mais difíceis são contra equipas de divisões inferiores. Vamos com tudo, com o melhor onze neste momento.»

«Não vai haver poupanças. Não há rebuçados para ninguém, vai jogar quem merece. A Taça não é situação de oportunidades, mas de muita seriedade, até pelo passado do clube na competição. O 1.º Dezembro é uma equipa com uma boa ideia de jogo», analisou Carvalhal.

Questionado quanto ao futuro de André Horta – ligado à derrota na Grécia e não convocado no Dragão – o treinador do Sp. Braga esclareceu esta situação.

«Ficou de fora [no Dragão], mas foi convocado, mas eu já sabia que não ia jogar, porque a nossa confiança é a mesma. A intenção foi essa, não está fora, mas precisa de refletir. Estes momentos são necessários para uma reflexão, bater no fundo para regressarmos mais fortes. Falei com ele, teve um dia mau, não estava a ter semanas boas. Quando tiver uma oportunidade, espero que venha um André renovado», explicou.

Quanto a Zalazar e João Moutinho, estão recuperados e serão convocados.

«São jogadores de seleções de primeira linha, tal como o Ricardo [Horta] e o Bruma. Temos de puxar por eles», acrescentou Carvalhal.

Para a visita ao 1.º Dezembro, o Sp. Braga não contará com Robson Bambu, nem Arrey-Mbi, que se lesionou ao serviço da seleção alemã de sub-21. Em sentido oposto, Paulo Oliveira já treinou, mas permanece em dúvida., lesionado, continua de fora.

Os «Guerreiros» jogarão em Queluz, no reduto do Real Massamá, casa emprestada ao 1.º Dezembro. O encontro da tarde deste sábado (17h30) contará com arbitragem será de Tiago Martins.