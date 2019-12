Salvio está em Lisboa e aproveitou para matar saudades dos antigos companheiros no Benfica e do estádio da Luz.

O argentino, agora jogador do Boca Juniors, jantou na terça-feira com alguns atletas encarnados, como André Almeida, Grimaldo, Cervi, Pizzi e Rúben Dias, e na quarta-feira esteve presente na Luz para apoiar os encarnados no encontro frente ao Sp. Braga, da Taça de Portugal.

Salvio partilhou uma foto nas redes sociais a mostrar a vista do camarote e apoiar os encarnados.