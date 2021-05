Fransérgio garante que o Sp. Braga está determinado em bater o Benfica no próximo domingo em Coimbra e levar a Taça de Portugal para o museu do clube. Em declarações exclusivas à TVI, o médio admite que o adversário chegou mais forte ao final da época, mas também diz que o grupo comandado por Carlos Carvalhal está determinado em ficar na história do clube minhoto.

O Sp. Braga chegou a andar na luta pelo título esta época, mas caiu no sprint final e não foi além de um quarto lugar, longe dos habituais candidatos. «Desde o primeiro ao último jogo, é importante para o Sp. Braga. As expetativas são grandes, expetativas de fazer um bom jogo, de trazer a taça para Braga, para os nossos adeptos que merecem, passaram o ano a pagar as quotas e a não virem aos jogos», começou por destacar na antevisão da final de domingo.

Uma final diferente de todas as outras, não só por ser em Coimbra, mas por não ter o habitual ambiente de festa, uma vez que os adeptos ainda não vão poder estar nas bancadas. «Sentimos a falta dos nossos adeptos, ainda mais numa final da Taça que tem tradição. É um dia festivo e os adeptos não vão poder ir ao estádio. Vamos ter paciência, deixar passar esta pandemia, este momento que estamos a viver, e esperar que na próxima época dê tudo certo e os nossos adeptos possam voltar ao estádio», comentou.

Quanto ao Benfica, o Sp. Braga chegou a vencer na Luz esta época (3-2), mas depois perdeu em casa na segunda volta (0-2). «É um adversário que neste momento está melhor, terminou o campeonato melhor do que o Braga. Começou o campeonato mal, mas foi crescendo. Vamos tentar ferir eles da melhor maneira possível, estamos preparados para isso», destacou.

O Sp. Braga teve uma época longa e exigente, com uma forte sobrecarga de jogos enquanto esteve na Liga Europa, mas Fransérgio garante que a equipa vai apresentar-se nas melhores condições físicas em Coimbra. «Temos um staff muito bom, o Sp. Braga tem colaboradores muito bons, então essa parte física, a parte mental é bem trabalhada com o nosso staff. Vamos estar preparados para chegar no domingo e fazer um bom jogo», referiu.

A fechar, Fransérgio falou ainda na necessidade do Sp. Braga somar títulos para continuar a crescer no futebol português. «Só fica na história quem conquista. Podem ver aí no painel que temos a Taça de Portugal, a Taça da Liga e a outra Taça da Liga. Fica marcado só quem ganha, então o Sp. Braga está lá em cima há muitos anos, mas precisa de títulos. Este título é muito importante para o Sp. Braga e para a sua história», destacou ainda.