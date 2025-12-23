A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou que o Caldas-Sp. Braga, dos “oitavos” da Taça de Portugal, agendado para esta terça-feira, vai ser jogado em Torres Vedras. Face à forte precipitação dos últimos dias, a eliminatória vai ser disputada no estádio do Torreense.

Em comunicado, a FPF lamenta a decisão, mas garante que o relvado do Campo da Mata está «impraticável».

«Após uma vistoria técnica realizada pela FPF e pela empresa RED, responsável pela gestão do relvado, foi concluído que o terreno não reúne condições de segurança para a realização da partida. A Direção da FPF está totalmente solidária com o sentimento de desilusão demonstrado pela Direção do Caldas e pelo Presidente da Câmara Municipal das Caldas da Rainha. Todos na FPF conhecem e valorizam a mística do Campo da Mata e da sua comunidade, que iria claramente elevar o espírito da Taça de Portugal, como já aconteceu anteriormente.»

«A hipótese de adiamento da partida foi também analisada, mas, considerando o calendário competitivo densamente preenchido e a proximidade da próxima eliminatória da Taça de Portugal, tal solução revelou-se impraticável», lê-se em comunicado.

O Caldas-Sp Braga vai ser disputado em Torres Vedras e está agendado para as 19h desta terça-feira. O vencedor visita Lus. Évora ou Fafe, em janeiro, nos “quartos”.