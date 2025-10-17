Carlos Vicens anteviu, nesta sexta-feira, a visita do Sp. Braga ao Bragança – do Campeonato de Portugal - na terceira eliminatória da Taça de Portugal, às 15h15h de sábado. Os lesionados Niakaté, Vítor Carvalho, Paulo Oliveira e Moscardo continuam de fora.

Ciclo positivo após Glasgow e Alvalade

«O processo está aí e cada jogo desse ciclo menos positivo tem a sua particularidade. Vimos de dois jogos a mostrar uma versão que gostamos de ver, em competições e adversários que eram desafiantes. Mas, para a Taça, vamos jogar contra uma equipa que tem a ilusão de fazer um bom jogo e passar contra uma equipa da Liga. É necessário um nível de autoexigência altíssimo.»

Foco na Taça

«O Bragança joga no seu estádio, diante dos seus adeptos e vai dar tudo, como é normal. Nós temos de estar preparados, ter um nível de autoexigência altíssimo e competir como se fosse outra competição qualquer. Só poderemos fazer isso se estivermos a 150 por cento para continuar o rendimento dos últimos jogos e a crescer como equipa. Temos ilusão tremenda de chegar longe na Taça, uma prova especial.»

«Como a Taça da Liga ou a Liga Europa, são provas a eliminar e especiais por causa disso, são emocionantes para os adeptos. São diferentes dos jogos do campeonato porque se não se ganhas ficas de fora.»

Dorgeles recuperado

«Está de volta, aproveitou este período sem competição para melhorar a sua condição física. Quem será o titular na baliza? Vamos ver no último treino para decidir, que jogadores de campo e guarda-redes jogam em Bragança.»