O treinador do Sp. Braga vê com bons olhos a possibilidade de continuar a competir durante o Mundial 2022.

«Esta é uma competição que, neste ano, acrescenta valor», introduziu Artur Jorge na antevisão ao jogo deste sábado com o Trofense, a contar para a 1.ª jornada do Grupo D da Taça da Liga.

«Se, noutros anos, temos tido esta competição inserida no campeonato, o que cria desgaste e acumulação de jogos, neste momento dá-nos a oportunidade de competir. Se não fosse assim, estaríamos parados face ao mundial. A competição traz-nos valor para o planeamento da temporada. Iremos ter a capacidade de estar mais preparados não em cima do improviso, mas do treino e da preparação para corresponder com dinâmicas diferentes [nos jogos]», referiu o técnico dos arsenalistas.

O Sp. Braga venceu a Taça da Liga em 2012/13 e em 2019/20 e o técnico de 50 anos reconheceu que esta competição «diz muito» aos minhotos, mas apontou em primeiro lugar às dificuldades que, entende, o grupo encerra.

«Estamos inseridos num grupo que considero equilibrado e difícil. Temos três equipas da Liga e uma das boas equipas da II Liga. Temos de olhar para este adversário, para este grupo, com o máximo de respeito para conseguirmos o nosso objetivo, que é o de passar [o grupo]» observou.

O Trofense está no 15.º lugar da II Liga e vai estrear Jorge Casquilha no comando técnico. Para Artur Jorge, esse fator pode ter um efeito positivo no adversário. E avisou: «Se nos distrairmos, este é um daqueles adversários que rouba a possibilidade de conseguirmos os objetivos. Estamos precavidos para olhar para este adversário como merece. Mudou de treinador nesta semana. Sabíamos como os jogadores do Trofense vinham a jogar e sabemos como jogaram as equipas que o Casquilha treinou anteriormente.»

Para o jogo deste sábado, agendado para as 18h45 no Estádio Municipal de Braga, os arsenalistas já poderão contar com Sequeira, recuperado de lesão.