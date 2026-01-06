Carlos Vicens, treinador do Sp. Braga, em declarações aos jornalistas na projeção da meia-final da Taça da Liga com o Benfica:

Segundo jogo com o Benfica em pouco tempo

«Jogámos há pouco tempo com o Benfica. Um jogo de alta intensidade e de elevada dificuldade e exigência. Podemos esperar um jogo com essas características. Teremos de estar muito bem e é para isso que estamos a preparar-nos. (…) Teremos de estar muito bem em muitos aspetos do jogo para ficarmos perto da vitória.»

«Tivemos há pouco tempo um jogo contra eles. Pode servir como referência, mas seguramente haverá coisas diferentes e para as quais temos de dar resposta.»

Benfica esteve algo passivo no início do jogo em Braga. Espera que seja diferente agora?

«Vamos ver. Naquele jogo também houve momentos de jogo diferentes nas duas equipas. (…) As equipas vão-se modificando durante os jogos. Amanhã veremos a proposta que eles têm e que nós também temos. Como abordamos o início, como evolui o jogo e como damos resposta aos ajustes durante o jogo. O mais importante é que a mentalidade e o espírito competitivo da equipa para ganhar o jogo estejam a um nível muito alto.»

Semana diferente por poder conquistar o primeiro título como treinador principal?

«São muitos anos de carreira, não na primeira divisão, mas são muitos anos de treinador em categorias diferentes e difíceis, em que é preciso trabalhar duro para chegarmos onde estamos agora. (…) É a primeira vez que estamos aqui, perto de disputar primeiro uma meia-final que esperamos que se converta numa final. Com muita vontade, preparação e energia, sabendo que o foco tem de estar em amanhã e não no sábado. Teremos pela frente um adversário que nos vai pôr as coisas difíceis. Sabemos que temos de fazer um jogo muito bom com uma capacidade especial para responder a diferentes situações que se vão colocar durante o jogo. E essa resposta tem de ser ótima, caso contrário vai ser mais difícil vencer, que é o que queremos.»