A final da Taça da Liga, entre Sp. Braga e V. Guimarães, já tem a lotação esgotada.

Primeiro foram os bracarenses a anunciar que já tinham esgotado todos os ingressos disponíveis para os sócios do clube, agora foi a Liga Portugal a revelar que todas as entradas estão vendidas.

Num jogo que promete ser «quente», justamente pela rivalidade entre as duas equipas, está garantido assim um grande ambiente, com todo o recinto preenchido.

Recorde-se, o jogo será disputado sábado, às 20:00, no Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Lisboa.