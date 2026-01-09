Sp. Braga
Sp. Braga-V. Guimarães: final da Taça da Liga com lotação esgotada
Liga Portugal fez anúncio nas redes sociais
A final da Taça da Liga, entre Sp. Braga e V. Guimarães, já tem a lotação esgotada.
Primeiro foram os bracarenses a anunciar que já tinham esgotado todos os ingressos disponíveis para os sócios do clube, agora foi a Liga Portugal a revelar que todas as entradas estão vendidas.
Num jogo que promete ser «quente», justamente pela rivalidade entre as duas equipas, está garantido assim um grande ambiente, com todo o recinto preenchido.
Recorde-se, o jogo será disputado sábado, às 20:00, no Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Lisboa.
Dérbi do Minho a ser Dérbi do Minho 🏆💥#AllianzCUP pic.twitter.com/DthsCZYOQH— Liga Portugal (@ligaportugal) January 9, 2026
