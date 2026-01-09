Após a vitória frente ao Benfica por 3-1, o Sp. Braga enfrenta o V. Guimarães na final da Taça da Liga, a primeira entre as duas formações.

Num jogo que promete ser «quente», justamente pela rivalidade entre as duas equipas, os «Guerreiros do Minho» anunciaram que os sócios do clube esgotaram os lugares que lhe estavam destinados.

Nesta altura, e para os adeptos do Sp. Braga que queiram ir à final, sobram apenas os bilhetes para o público em geral disponíveis no site do Continente.

Recorde-se, o jogo será disputado sábado, às 20:00, no Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Lisboa.