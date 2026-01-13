Carlos Vicens garante que o Sp. Braga já ultrapassou a desilusão da derrota na final da Taça da Liga, diante do V. Guimarães, e está agora totalmente focado no duelo com o Fafe, jogo relativo aos quartos de final da Taça de Portugal que está marcado para as 18h45 desta quarta-feira, para o Estádio Municipal de Fafe.

Sobre as sequelas da Taça da Liga

«Deixou a equipa triste, afetada e frustrada por não conseguir o troféu. Disse aos jogadores para utilizarem o domingo para estarem em família, lamber as feridas, 24 horas para passar esse dia mau e ontem [segunda-feira] já chegaram com outra energia. Mas, somos seres humanos e as coisas não saem da cabeça tão facilmente.»

Taça de Portugal passa a ser maior objetivo do Sp. Braga?

«Ainda há muito por jogar. Vamos ter oito jogos em 25 dias e temos que nos concentrar no presente e dar o melhor possível. Amanhã [quarta-feira] é o jogo mais importante da temporada. Temos de ir jogo a jogo e não olhar para longe para não tropeçar.»

Sobre o Fafe, equipa da Liga 3 que já deixou pelo caminho o Arouca e Moreirense

«É uma equipa intensa, forte no seu estádio e joga de uma forma definida, não é uma equipa típica de uma divisão inferior. Tem ideias claras e uma intenção clara de jogar e tem capacidade de chegar com muita gente à área. Temos de estar bem para não sermos surpreendidos, fazer um jogo competitivo, com intensidade e seguir em frente diante de um rival que conhecemos menos, num campo que conhecemos menos e, por isso, é preciso uma motivação extra.»

Jogadores (in)disponíveis

O central maliano Sikou Niakaté já regressou da CAN 2025, mas está ainda em dúvida por questões físicas, enquanto Vellaarouch, Sandro Vidigal e El Ouazzani, todos lesionados, não podem ser opção para o jogo desta quarta-feira.