Carlos Vicens, treinador do Sp. Braga, espera um jogo difícil, este domingo, na receção ao Nacional, em jogo da IV eliminatória da Taça de Portugal. O treinador recordou que os madeirenses já venceram, esta época, na Pedreira para o campeonato.

Sobre a evolução da equipa depois da derrota com o Nacional

«Este jogo marcou-nos um pouco, foi um mau jogo num momento de crescimento da equipa, vínhamos de uma boa primeira parte no dérbi com o Vitória de Guimarães [1-1] e de uma vitória sobre o líder dos Países Baixos, 1-0, ao Feyenoord [na Liga Europa] e surpreendeu-nos a todos esse jogo. Mas, a partir daí ficou demonstrado que este é um processo de mudança no clube. Os jogadores cada vez mais percebem o que pretendemos e jogam com mais confiança e mais como queremos que esta equipa se converta.»

As dificuldades que o Nacional pode impor

«Sabemos que temos de fazer um jogo muito bom, fazendo muitas coisas bem, temos que ser uma equipa ambiciosa e, nesta competição tão especial, obviamente que queremos ganhar. Mas, se não tivermos uma versão ao nível do que este jogo requer não será fácil, temos que ter uma mentalidade de querer ganhar o jogo.»

Regresso depois da pausa das seleções

«Permitiu-nos regenerar um pouco a energia da equipa, que teve sete jogos em quatro semanas num ciclo muito intenso. Recuperámos jogadores e trabalhámos aspetos de jogo que a equipa tem que melhorar.»

Sobre as críticas às arbitragens nas últimas semanas

«O árbitro é um juiz para ditar justiça e temos de o ajudar para ser mais justo. Se se fala de mais de arbitragem em Portugal? Cada um fala quando entender ser oportuno, não vou julgar isso, mas cada um de nós que está neste mundo do futebol tem uma responsabilidade individual, cada um no seu papel, para que deixemos o futebol um pouco melhor do que quando chegámos.»

Zalazar, que esteve ao serviço da seleção do Uruguai, só chegou este sábado a Braga e Carlos Vicens quer ver em que condições chegou o médio para saber se está disponível.

O jogo entre o Sp. Braga e o Nacional está marcado para as 17h30 de domingo, para o Estádio Municipal de Braga, e será arbitrado por André Narciso, da Associação de Futebol de Setúbal.