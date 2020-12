Carlos Carvalhal avisou que o Sp. Braga não pode facilitar no jogo desta segunda-feira para a Taça de Portugal diante do Olímpico do Montijo, equipa do terceiro escalão.

«As surpresas acontecem quando a responsabilidade é das equipas mais fortes e, em circunstâncias normais, essas equipas ganham o jogo, mas no futebol sabemos que não é bem assim. Uma equipa pode dominar durante os 90 minutos e perder o jogo num contra-ataque», referiu o técnico da equipa minhota.

Para Carvalhal, os arsenalistas têm de se apresentar «focados e concentrados» para evitarem uma surpresa. «Como fizemos no Trofense [eliminatória anterior], fomos responsáveis, focados e conseguimos passar. Essa é a receita para estas situações: levar o jogo a sério, com a máxima concentração, e encarar o adversário como encarámos o jogo passado frente ao Zorya.»

O treinador do Sp. Braga admitiu que este é um jogo importantíssimo para o conjunto da margem sul do Tejo, mas não esvaziou carga aos minhotos. «Para nós, é o jogo mais importante da nossa vida, porque é o próximo. Na atitude e na entrega vamos estar ao nosso melhor nível e temos tudo a ganhar, estando apostados em fazer um bom jogo, com muito respeito pelo adversário», vincou.

Para o jogo desta segunda-feira, no Jamor a partir das 20h15, o Sp. Braga não poderá contar com o castigado David Carmos, nem com os lesionados Moura, Rui Fonte e Gaitán.