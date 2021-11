Carlos Carvalhal, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa, após vitória por 6-0 frente ao Santa Clara:

«É, fundamentalmente, uma vitória do coletivo. Eu disse na antevisão que esta duas semanas de trabalho tinham sido espetaculares, com os jogadores a aplicarem-se ao máximo. Preparamos bem o jogo, fizemos uma boa exibição, mas nem sempre quando se perde as coisas estão todas mal, nem quando se ganha está tudo bem. Globalmente estamos satisfeitos com a exibição e confirma-se que o jogo anterior foi um acidente de percurso.

[exibição de Vitinha] Satisfeito com o Vitinha. É um jogador que trabalhava connosco no ano passado de vez em quando e, este ano, está a full time. Já tem jogado, só nã jogou na Luz porque estava com alguns problemas físicos, mas tem estado muito bem. O Vitinha e o Bruno são dois jogadores que já estão num período de maturação maior do que outros, lembro que já lançamos nove jogadores da formação. Há, com certeza, outros jovens que vão ter oportunidade, desde que mereçam e que o justifiquem. Não é só ser jovem.

[Mediatismo de Vitinha pode prejudicar o jogador] Depende da mentalidade dos jogadores porque há aqueles que atingem um pico e depois perdem-se. Tenho o exemplo do Lucas João quando eu treinava o Sheffield Wednesda que passou por um período brilhante, foi chamado à seleção, e depois dá a ideia que se deslumbrou e veio por aí abaixo. Passou umas épocas a penar e a competência está lá na mesma.

Muitas vezes estas coisas acontecem, o alerta é sempre lançado, o trabalho é feito, mas estamos a falar de homens e da personalidade deles. Nunca sabemos o que vai acontecer, mas vamos colocar os jogadores com os pés bem assentes no chão. Temos de saber lidar com estas coisas de forma equilibrada»