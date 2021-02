O técnico do Sporting de Braga, Carlos Carvalhal, defendeu que o jogo contra o FC Porto da Taça de Portugal será distinto do que se disputou no passado domingo, acrescentando que a sua equipa é capaz «de fazer melhor».



«São jogos com características diferentes. É um jogo de 180 minutos, vamos jogar amanhã a primeira parte e depois vamos jogar a segunda parte no Dragão. Temos a questão dos golos marcados fora de casa que podem fazer a diferença. Temos de abordar este jogo à imagem do que fazemos nas competições europeias. Somos capazes de fazer melhor do que no último jogo. Este era um jogo muito importante para o FC Porto e tenho de dar um crédito ao nosso adversário pela forma como anulou a nossa tática. Mas estamos apostados e temos condições em fazer melhor. Este é um adversário fortíssimo, é uma equipa que está na Champions League e que quando está a top é uma equipa muito difícil de bater. São este tipo de jogos contra estas equipas com que temos de estar no máximo nível», referiu, em declarações aos meios do clube.



O técnico da formação minhota salientou ainda o espírito dos seus jogadores, que foram capazes de resgatar pontos nos minutos finais dos últimos dois jogos.

«É acreditar até ao último minuto que faz conquistar as coisas acontecer. Só assim é que se consegue reverter jogos. Fizemos isso nos últimos dois jogos, é sinal que estamos inteiros acreditamos até ao fim. É um sinal que o grupo é muito forte a nível mental», frisou.



No jogo contra o FC Porto do último domingo, Piazón e Nico Gaitán estiveram em destaque após terem saltado do banco. Carvalhal congratulou-se pelo facto de quem entra no decorrer das partidas consiga ajudar a equipa.

«É um dos factos que temos no nosso grupo.Temos feito sentir aos nossos jogadores é que quem entra tem de acrescentar, as substituições são feitas com o intuito de melhorar as coisas. Todos os jogadores que entraram melhoraram a equipa. Felizmente nós temos tido esses exemplos, quem entra tem acrescentado», concluiu.

A primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal entre Sp. Braga e FC Porto joga-se esta quarta-feira, às 20h15, na Pedreira.