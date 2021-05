Ricardo Esgaio, jogador do Sp. Braga e vencedor do prémio Far-Play da final da Taça de Portugal:

«É um orgulho enorme. O grupo está de parabéns pela excelente entrega de hoje de durante a época. Conseguimos colocar a cereja no topo do bolo, conseguimos a vitória e levar a taça para Braga. É fantástico trabalhar com este grupo.»

[Este foi o último jogo pelo Sp. Braga?]

«Tenho contrato com o Sp. Braga até 2024. Agora há que festejar com a equipa e aproveitar hoje e amanhã porque depois entramos de férias e vamos descansar.»

[Esta Taça de Portugal tem um sabor ainda mais especial do que a outra?]

«Claro que sim. Conquistei uma Taça da Liga com o Sp. Braga. Conquistei outra com o Sporting, mas por acaso não estava lá e estava aqui na Académica, onde estive nos últimos cinco meses. Mas tem um sabor especial, claro. Estava a jogar e ajudei a equipa a conseguir a vitória.»