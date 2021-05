Capitão do Sp. Braga, Fransérgio voltou a falar da final da Taça de Portugal, frente ao Benfica.

O brasileiro afirmou-se «confiante, alegre, bem-disposto para fazer um bom jogo» em Coimbra.

«Ir lá, desfrutar do momento, desfrutar da época, fechar com chave de ouro e trazer a Taça para Braga.

O peso desta taça é enorme. Dá acesso direto à Liga Europa, significa tradição», disse, no estádio dos minhotos.

Quanto a haver um favorito, Fransérgio concluiu: «Os dois. É 50-50. É uma final, e a final tanto pode calhar para o Sp. Braga como para o Benfica. Vamos lá disputar o jogo, procurar a vitória e tentar trazer.»

Quanto ao lado individual, o jogador dos arsenalistas diz que gosta de «focar na tática», no que o treinador quer e desligar. «Não gosto de estar no telemóvel, de falar com familiares», concluiu.