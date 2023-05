O Sp. Braga vai iniciar a venda de bilhetes para a final da Taça de Portugal na próxima terça-feira, dia 16 de maio.



Os adeptos podem adquirir os ingressos presencialmente ou nas plataformas online, informa o clube. Os bracarenses adiantam ainda que quem comprar bilhete, terá direito a transporte para o Jamor.



O preço dos ingressos varia entre os 20 e os 35 euros.



A final da Taça entre Sp. Braga e FC Porto está agendado para 4 de junho, às 17h15, no Estádio Nacional.



As condições de venda:

Prioridade na aquisição de bilhetes

(venda exclusiva a sócios do SC Braga)

16 a 20 de maio – Exclusivo a detentores de Lugar Anual

Cada associado com Lugar Anual poderá comprar até três bilhetes de sócio, mediante apresentação dos cartões de sócio no ato da compra, com a quota de abril em dia;

21 a 28 de maio – Restantes sócios com a quota de abril em dia (um bilhete por pessoa);

Todos os detentores de bilhete para a final da Taça de Portugal terão direito a transporte gratuito (Braga-Jamor/Jamor-Braga).

No ato de compra do bilhete será entregue, aos interessados, um voucher para reserva do transporte.

Viagem:

– Locais de saída:

Alameda do Estádio Municipal de Braga, junto às bilheteiras;

Estádio 1º de Maio;

Parque de Estacionamento da Makro, em Lamaçães;

– Hora de concentração: 8h00

– Hora de saída: 8h30