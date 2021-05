Os adeptos do Sp. Braga festejaram nas principais ruas da cidade a conquista da terceira Taça de Portugal pelo clube minhoto.

Uma multidão de muitas centenas de adeptos reuniu-se no centro da cidade em plena euforia, na Praça da República, e uma ruidosa caravana automóvel percorreu muitas artérias bracarenses, numa espécie de São João antecipado.

Depois de a Direção-Geral da Saúde (DGS) ter apelado durante a tarde de domingo para o cumprimento das medidas de prevenção da covid-19, segundo a agência Lusa, a esmagadora maioria das pessoas que foi para a rua festejar estava de máscara, mas já o distanciamento social não foi sempre cumprido.

Veja as imagens no vídeo associado ao artigo e no vídeo abaixo: