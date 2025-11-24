O Sp. Braga tem o jovem médio dinamarquês Thomas Jorgensen como potencial alvo para atacar no próximo mercado de transferências, segundo apurou o Maisfutebol.

Jorgensen, de 20 anos, está muito bem referenciado pela estrutura do emblema minhoto, que, por sua vez, já tomou o conhecimento de outros interessados de peso na Europa.

O jovem dinamarquês foi formado no FC Copenhaga e chegou ao Viborg na temporada passada. Desde então, fez 49 jogos oficias e anotou cinco golos e nove assistências.

Avaliado acima dos cinco milhões de euros este momento, Thomas Jorgensen tem contrato válido até junho de 2028. É também um dos principais nomes da seleção dinamarquesa sub-21, tendo participado no último Euro da categoria.