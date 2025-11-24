Sp. Braga
Há 41 min
Jovem médio dinamarquês referenciado pelo Sp. Braga
Thomas Jorgensen, de 20 anos, representa o Viborg e esteve no último Euro Sub-21
O Sp. Braga tem o jovem médio dinamarquês Thomas Jorgensen como potencial alvo para atacar no próximo mercado de transferências, segundo apurou o Maisfutebol.
Jorgensen, de 20 anos, está muito bem referenciado pela estrutura do emblema minhoto, que, por sua vez, já tomou o conhecimento de outros interessados de peso na Europa.
O jovem dinamarquês foi formado no FC Copenhaga e chegou ao Viborg na temporada passada. Desde então, fez 49 jogos oficias e anotou cinco golos e nove assistências.
Avaliado acima dos cinco milhões de euros este momento, Thomas Jorgensen tem contrato válido até junho de 2028. É também um dos principais nomes da seleção dinamarquesa sub-21, tendo participado no último Euro da categoria.
