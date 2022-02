*Por Mariana Rebelo Silva

O treinador do Sp. Braga, Carlos Carvalhal, em declarações na conferência de imprensa após a vitória frente ao Tondela (1-0), em jogo da 23.ª jornada da Liga:

[Análise ao jogo] «Foi uma vitória da equipa. No ano passado vencemos com grande categoria. Hoje os argumentos foram diferentes. A equipa teve atitude e entrega. Tivemos gente jovem dentro do 11 e a entrar também. Foi uma vitória saborosa pelo contexto difícil. Pela proximidade do jogo, pela viagem de quase nove horas de regresso na sexta-feira. Praticamente não parámos. Os meus parabéns à minha equipa e aos meus jogadores, que foram brilhantes.

[Sobre o regresso de David Carmo] O David regressou em boa hora. Fizemo-lo competir na equipa de sub-23 e na equipa B. Ficámos muito satisfeitos com o comportamento dele. Trabalho fantástico do departamento médico. A lesão foi extremamente grave e o David passou por um processo de reeducação. Primeiro para caminhar, depois para conseguir correr. Para nós é uma satisfação muito grande. É um jogador que representa muito na nossa equipa. Tem uma capacidade de construção fora da média. Vem acrescentar muito à equipa, não só defensivamente, como ofensivamente na construção de jogo desde trás.

[O que sentiu que devia alterar para a segunda parte] Sabemos que o Yan e o Iuri têm mais capacidade técnica para segurar o jogo e a bola. Somos pagos para arranjar soluções. Em relação à recuperação dos jogos tendo em conta o jogo de quinta-feira, sabíamos que não podíamos avançar com o que seria o melhor para os 90 minutos. Apostámos na primeira parte numa equipa mais robusta, mais sólida, com atitude e que defende bem. Na segunda parte, dado o desgaste do jogo, soltámos os jogadores como o Yan Couto, com saída de bola atrás, o Iuri, que a bola para-lhe mais no pé.

Conseguimos uma vitória creio que justa, embora o jogo tenha sido dividido. Justa pela atitude e o comportamento da minha equipa.

[A equipa podia ter dado mais qualidade ou o que interessa era só vencer?] Era muito importante vencer hoje. Era muito importante a atitude. Mas não jogámos sozinhos. Jogámos contra uma equipa que está a lutar pela vida, bem organizada e que joga bem. Estes jogos nem sempre são fáceis. Tornam-se mais aguerridos. Vamos tentar imprimir qualidade na quinta-feira e tentar passar a eliminatória, superando o Sheriff.»