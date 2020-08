Feliz por ter escolhido o Sp. Braga para dar continuidade à carreira, Nico Gaitán reconheceu que não pensava regressar a Portugal por outra porta que não fosse a do Benfica, clube que representou entre 2010 e 2016.

«Da mesma forma que na Argentina achei que só ia jogar no Boca Juniors, em Portugal achava que só jogaria no Benfica. Mas um jogador vai crescendo e vai vendo outras coisas, vai recebendo algumas respostas das quais não estava à espera. Isso faz parte do futebol. Eu sempre disse, e acho que as pessoas de Braga não ficarão chateadas com isso, que queria jogar no Benfica. Mas também tinha de ver o treinador, a estrutura diretiva que estava, há sempre muita coisa a avaliar», afirmou o internacional argentino numa entrevista de fundo ao jornal Record.

Gaitán disse que a mudança para o Sp. Braga deu-se muito rapidamente e, agora aos 32 anos, mostrou ambição para o desafio que se avizinha no Minho «Em todas as equipas em que estive, sempre que comecei pensava em sair campeão. Sempre. Se não, não vinha jogar. Por mais que queiram pôr em terceiro lugar ou segundo lugar, eu jogo sempre para sair campeão», frisou, crente de que poderá conquistar títulos ao serviço do Sp. Braga.