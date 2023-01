Bruma é reforço do Sp. Braga, conforme o Maisfutebol tinha noticiado. O extremo, de 28 anos, chega à Pedreira por empréstimo do Fenerbahçe até final da época, não estando contemplada uma cláusula de compra. O clube arsenalista não vai ter qualquer custo com esta operação.

Formado no Sporting, Bruma é internacional português (nove jogos e um golo), e reforça o Sp. Braga depois de ter jogado no Galatasaray, Real Sociedad, Leipzig e PSV, antes de assinar pelo Fenerbhaçe de Jorge Jesus.

Recorde-se que, em junho de 2019, Bruma esteve na iminência de reforçar o FC Porto, mas acabou à última hora por rumar aos Países Baixos para representar a equipa de Eindhoven.

[artigo atualizado]