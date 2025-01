O Sp. Braga anunciou no site oficial do clube a contratação em definitivo do senegalês Modou Seye. O médio assinou um contrato válido até 2029.

O jogador de 18 anos vai jogar pela equipa B dos bracarenses, naquela que será a primeira experiência no futebol europeu, depois de ter feito a formação na Académie Foot Darou Salam, no Senegal.

«Defino-me como um jogador com técnica e inteligente e vou procurar mostrar isso em campo. Estou muito entusiasmado com o passo que estou a dar na carreira», afirmou o atleta em declarações aos canais do clube minhoto.