O Sp. Braga anunciou a contratação de Ismael Gharbi ao Paris Saint-Germain.

O médio-ofensivo de 20 anos, internacional jovem por Espanha, assinou por cinco temporadas pelo clube minhoto.

O Sp. Braga informou que a transferência não teve custos associados e que vai partilhar com os parisienses (50/50) o passe do jovem futebolista, que fica com uma cláusula de rescisão de 35 milhões de euros.

Formado no PSG, Gharbi estreou-se pela equipa principal do campeão francês em 2021/22. Na época passada esteve emoprestado aos suíços do Stade-Lausanne, que foram despromovidos ao segundo escalão.