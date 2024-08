O Sp. Braga tem uma negociação em andamento para vender Simon Banza para o Al-Duhail, segundo apurou o Maisfutebol.

Os minhotos estão este momento a discutir com o emblema do Qatar as bases do preço fixo da transferência em definitivo, que deve contar ainda com valores variáveis por objetivos.

Alvo recente dos franceses do Marselha, Banza, de 27 anos, está no Sp. Braga desde 2022/23, tendo antes representado o Famalicão. O avançado congolês iniciou a carreira propriamente em França, no Lens.