O Sp. Braga está em negociações com o Estoril para a contratação de Rafik Guitane, extremo do Estoril que já na época passada esteve na órbita do Benfica, sabe o Maisfutebol.

A SAD bracarense apresentou uma proposta de empréstimo do jogador por uma temporada, com opção de compra fixada em cinco milhões de euros, por 90 por cento do passe.

Nesta altura as negociações ainda decorrem entre as duas partes, mas a contratação está bem encaminhada.

Guitante, recorde-se, é um fantasista, muito forte no um contra um, que tanto pode jogar como extremo direito, extremo esquerdo ou até médio ofensivo, no apoio ao ponta de lança.

Nasceu na Argélia, mas é internacional jovem por França e tem 25 anos.