Carlos Vicens foi oficializado esta quarta-feira como novo treinador do Sp. Braga. Horas depois do anúncio dos «arsenalistas», o antigo treinador-adjunto de Pep Guardiola no Manchester City utilizou a rede social X para escrever uma mensagem para todos os adeptos bracarenses.

«É com enorme orgulho e motivação que abraço este novo desafio no SC Braga. A partir de hoje, tudo farei para estar à altura das expectativas de um clube com tanta história no futebol português e europeu», começou por escrever.

«Quero que os nossos adeptos se revejam em nós, que sintam orgulho e pertença — porque este caminho só faz sentido com eles ao nosso lado. Tenho plena consciência da responsabilidade que assumo e encaro-a com grande ambição. Queremos muito vencer. Juntos!», concluiu o técnico espanhol de 42 anos.

Vicens assinou um contrato válido para as próximas três temporadas com o Sp. Braga.