O Sporting voltou aos treinos nesta quarta-feira, depois de o plantel ter gozado um dia de folga.

No regresso aos treinos, a três dias da disputa do primeiro troféu da época, a Supertaça, frente ao Sp. Braga, Ruben Amorim teve o grupo quase em pleno, com a única exceção a ser o espanhol Pedro Porro que continua em tratamento à lesão sofrida no início da pré-época.

Os leões voltam a treinar na Academia nesta quinta-feira, à porta fechada.