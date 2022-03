Bohdan Isachenko é um jovem guarda-redes ucraniano que chegou ao Sp. Braga esta temporada, vindo das escolas do Dínamo de Kiev, para ingressar na academia dos minhotos, ao serviço dos sub-19.

Com o início da guerra no seu país, o futebolista pediu ajuda ao clube para que ajudasse no resgate da família que estava em Kiev. Os arsenalistas decidiram, então, acolher a mãe e a irmã, de nove anos, prestando auxílio no processo de integração em Portugal. O clube, de resto, já tinha assumido que era sua intenção receber refugiados ucranianos.

No passado domingo, a família de Bohdan chegou a Braga.

A mãe, Natalia Zherzherunova, que foi basquetebolista profissional na Ucrânia e trabalhava na federação daquele país, vai integrar a estrutura do basquetebol dos minhotos. A irmã Varya, além do apoio escolar, terá a oportunidade de entrar na formação do clube.

Veja a chegada da família de Bohdan a Portugal na galeria associada.