O treinador do Sp. Braga, Artur Jorge, em declarações na flash interview da SportTV+ após a derrota frente ao Union Berlim (1-0), em jogo da Liga Europa:

[Lance do penálti] «Esse terá de ser o lance de que vamos falar e com razão, marca o resultado final. Já esperava um jogo equilibrado, sabíamos que íamos ter pela frente uma equipa muito competente. O Sp. Braga deu uma resposta à altura, teve personalidade e carácter. O Sp. Braga bateu-se de uma forma muito digna. Infelizmente o lance do penalti marca o resultado final e afasta-nos do apuramento neste momento. Lamento por isso. Toda a gente honesta percebe que há um erro de avaliação, o lance não justifica o penálti. Isto deita por terra o nosso trabalho.

[Explicação do árbitro] O que foi dito foi que era uma questão de critério. É um critério demasiado largo ver naquele lance um penálti.

Fomos uma equipa muito capaz, muito sólida. Com o resultado desfavorável arriscámos, tirámos os laterias e metemos dois miúdos rápidos e muita gente na área. Tivemos oportunidade, mas não fomos eficazes.

[Depender de terceiros nunca é bom] Sim, tanto mais numa situação na qual tão pouca culpa temos.»