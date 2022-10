A 15 de setembro, o Sp. Braga vencia o Union Berlim na Pedreira e consolidava a liderança do grupo D da Liga Europa, partilhada na altura com o St. Gilloise.

Isto diga-se, depois do triunfo sobre os alemães e da vitória na Suécia, frente ao Malmo.

Mês e meio volvido, e três jornadas depois, o cenário é bem diferente para os comandados de Artur Jorge – e para pior.

É que o Sp. Braga perdeu esta tarde em casa do Union Berlim, por 1-0, e vai para a última jornada a depender de terceiros para conseguir o apuramento para o playoff de acesso aos oitavos de final da segunda competição de clubes da UEFA. O apuramento direto, esse, já não é possível.

A mesma fórmula, mas não o mesmo sucesso

Mas já lá vamos.

Em Berlim, Artur Jorge repetiu a mesma fórmula que havia vencido na última jornada do campeonato, no Estoril, por 2-0.

Desta vez, no entanto, o sucesso não foi o mesmo.

Não que os guerreiros do Minho tenham estado mal, atenção. O Sp. Braga chegou à casa do atual líder do Bundesliga e jogou olhos nos olhos.

Houve muita transpiração, sim, mas faltou o que desequilibra lá na frente: a inspiração.

Perante o futebol agressivo do conjunto germânico, que contou com Diogo Leite na baliza, os homens mais ofensivos da turma de Artur Jorge mostraram aqui e ali algumas dificuldades para conseguir imporem o seu jogo, mais técnico.

Do lado do Union, é preciso dizê-lo, a exibição também não foi espetacular, longe disso. Mas a vitória sorriu aos alemães, num detalhe até pouco controlável por parte dos bracarenses.

A pouco mais de 20 minutos para o final do desafio, Fabiano falhou o corte na área e a bola acabou por tocar-lhe no braço. O árbitro foi ao VAR, assinalou penálti e Knoche não deu hipóteses a Matheus.

Artur Jorge agitou, mas o golo não se materializou

Em vantagem, o Union ficou mais confortável em campo, mesmo perante as cartas lançadas por Artur Jorge – Rodrigo Gomes, André Horta, Banza e Álvaro Djaló foram a jogo.

Nesse período, o Sp. Braga teve mais bola, naturalmente, mas não conseguiu materializar isso em quase nada. Apenas Rodrigo Gomes e Ricardo Horta, este de bola parada, ameaçaram o empate.

O Sp. Braga não merecia a derrota, mas acabou penalizado, sobretudo, pela pouca capacidade de resposta que demonstrou quando em desvantagem. Com tão pouca inspiração, não há transpiração que valha.

Agora, resta ganhar... e esperar. Os bracarenses têm de vencer o Malmo daqui a uma semana e aguardar que o Union não vença o St. Gilloise.

Complicado, sim, mas não impossível.