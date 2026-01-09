Rodrigo Zalazar é uma das peças fundamentais do Sp. Braga. O médio uruguaio de 26 anos, que apontou um golo e uma assistência no triunfo frente ao Benfica (3-1), fez a antevisão da final frente ao «eterno rival», V. Guimarães, e destacou a importância do jogo.

«Obviamente que é um jogo muito especial, porque é um momento histórico para os dois clubes. Claro que é muito bom e é algo que estamos com muita vontade de encarar, por isso penso que nos dá uma motivação extra. Vai ser um jogo muito bom de se ver», destacou o médio em declarações à Liga Portugal.

O Sp. Braga conquistou a Taça da Liga há duas temporadas e, agora, deseja voltar a tornar-se o «campeão de inverno». Para isso, Rodrigo Zalazar acredita que a fórmula para vencer é jogar da mesma forma que a equipa jogou frente ao Benfica, de José Mourinho.

«Jogar uma final deixa-nos sempre sempre mais ansiosos, deixa-nos mais acelerados. É importante que joguemos da mesma forma que jogámos frente ao Benfica», acrescentou.

De recordar que a final entre Sp. Braga e V. Guimarães está marcada para sábado, às 20h00, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria.