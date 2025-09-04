Top-5 das vendas do Sp. Braga com marca registada de Carvalhal
Técnico de 59 anos, que orientou os minhotos em três das últimas cinco temporadas, lançou Roger e Vitinha na equipa principal e só não trabalhou com Trincão. Artur Jorge é o único que orientou todos, mas três de forma interina e «só» fecha o pódio, atrás de Abel Ferreira, na soma do bolo de jogos entre todos
Concretizada a transferência para o Al Ittihad por 32 milhões de euros mais 2,5 em função de objetivos, Roger Fernandes tornou-se na maior venda da história do Sp. Braga.
Lançado por Carlos Carvalhal em 2021/22, quando tinha apenas 15 anos, o extremo internacional jovem por Portugal deixa os bracarenses à entrada para aquela que é a quinta temporada no futebol profissional e ao cabo de 91 jogos ao serviço dos minhotos.
Roger lidera agora um top-5 integralmente instituído nos últimos cinco anos e inaugurado por Francisco Trincão, que em 2020 foi vendido ao Barcelona por 30,940 milhões de euros. Seguiram-se Paulinho (€16,750M para o Sporting a meio da época 2020/21), David Carmo (€20,3M para o FC Porto no verão de 2022), Vitinha (€32M para o Marselha em janeiro de 2023) e, agora, o luso-guineense.
Desta lista, quatro dos jogadores trabalharam com Carlos Carvalhal, que orientou os minhotos em dois períodos nas últimas cinco temporadas – 2020/21-2021/22 e em 2024/25 – e, também por isso, é o treinador que mais os utilizou em campo. Trincão, lançado por Abel Ferreira e potenciado por Ricardo Sá Pinto e Ruben Amorim, foi o único que nunca passou pelas mãos do treinador natural de Braga.
De resto, todos os outros tiveram a confiança de Carvalhal. Tal como Roger, Vitinha – até agora a maior venda da história do Sp. Braga – também foi lançado pelo técnico, em 2020/21. Afirmou-se na temporada seguinte, com 14 golos em 38 jogos, e acabou vendido ao Marselha a meio da época 2022/23 numa altura em que os arsenalistas eram orientados por Artur Jorge, que orientou também Roger Fernandes e, na reta final de 2019/20, Francisco Trincão, David Carmo e Paulinho, quando assumiu ainda de forma interina o comando dos minhotos.
Paulinho e David Carmo foram vendidos, respetivamente a Sporting e FC Porto, em momentos em que Carvalhal estava à frente do Sp. Braga. O primeiro após meia-época em linha com os registos da época anterior, a melhor da carreira, e o segundo depois de duas temporadas nas quais foi sempre aposta à exceção do período em que esteve 11 meses afastado devido a uma lesão grave.
Contas feitas, Carlos Carvalhal, que também lançou Rodrigo Gomes - mais tarde transferido para os Wolves por €15M após uma boa temporada por empréstimo no Estoril em 2023/24 - foi o treinador com quem mais vezes o top-5 das vendas dos «Guerreiros do Minho» atuou. De um total de 416 jogos entre todos, 157 foram sob o comando dele. Abel Ferreira (89) e Artur Jorge (69) completam o pódio.
Cinco maiores vendas da história do Sp. Braga, jogos realizados pela equipa e treinadores (mais de 130 milhões de euros)
1 – Roger Fernandes, €32M+€2,5M (91 jogos)
- 55 jogos com Carlos Carvalhal;
- 24 jogos com Artur Jorge;
- 7 jogos com Carlos Vicens
- 4 jogos com Daniel Sousa
- 1 jogo com Rui Duarte
2 – Vitinha, €32M (67 jogos)
- 40 jogos com Carlos Carvalhal
- 27 jogos com Artur Jorge
3 – Francisco Trincão, €30,9M (48 jogos)
- 16 jogos com Ricardo Sá Pinto
- 13 jogos com Ruben Amorim
- 6 jogos com Custódio Castro
- 5 jogos com Artur Jorge
- 8 jogos com Abel Ferreira
4 – David Carmo, €20,3M (57 jogos)
- 38 jogos com Carlos Carvalhal
- 8 jogos com Ruben Amorim
- 6 jogos com Custódio Castro
- 5 jogos com Artur Jorge
5 – Paulinho, €16,750M (153 jogos)
- 81 jogos com Abel Ferreira
- 26 jogos com Ricardo Sá Pinto
- 24 jogos com Carlos Carvalhal
- 11 jogos com Ruben Amorim
- 6 jogos com Custódio Castro
- 5 jogos com Artur Jorge