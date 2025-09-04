Concretizada a transferência para o Al Ittihad por 32 milhões de euros mais 2,5 em função de objetivos, Roger Fernandes tornou-se na maior venda da história do Sp. Braga.

Lançado por Carlos Carvalhal em 2021/22, quando tinha apenas 15 anos, o extremo internacional jovem por Portugal deixa os bracarenses à entrada para aquela que é a quinta temporada no futebol profissional e ao cabo de 91 jogos ao serviço dos minhotos.

Roger lidera agora um top-5 integralmente instituído nos últimos cinco anos e inaugurado por Francisco Trincão, que em 2020 foi vendido ao Barcelona por 30,940 milhões de euros. Seguiram-se Paulinho (€16,750M para o Sporting a meio da época 2020/21), David Carmo (€20,3M para o FC Porto no verão de 2022), Vitinha (€32M para o Marselha em janeiro de 2023) e, agora, o luso-guineense.

Desta lista, quatro dos jogadores trabalharam com Carlos Carvalhal, que orientou os minhotos em dois períodos nas últimas cinco temporadas – 2020/21-2021/22 e em 2024/25 – e, também por isso, é o treinador que mais os utilizou em campo. Trincão, lançado por Abel Ferreira e potenciado por Ricardo Sá Pinto e Ruben Amorim, foi o único que nunca passou pelas mãos do treinador natural de Braga.

De resto, todos os outros tiveram a confiança de Carvalhal. Tal como Roger, Vitinha – até agora a maior venda da história do Sp. Braga – também foi lançado pelo técnico, em 2020/21. Afirmou-se na temporada seguinte, com 14 golos em 38 jogos, e acabou vendido ao Marselha a meio da época 2022/23 numa altura em que os arsenalistas eram orientados por Artur Jorge, que orientou também Roger Fernandes e, na reta final de 2019/20, Francisco Trincão, David Carmo e Paulinho, quando assumiu ainda de forma interina o comando dos minhotos.

Paulinho e David Carmo foram vendidos, respetivamente a Sporting e FC Porto, em momentos em que Carvalhal estava à frente do Sp. Braga. O primeiro após meia-época em linha com os registos da época anterior, a melhor da carreira, e o segundo depois de duas temporadas nas quais foi sempre aposta à exceção do período em que esteve 11 meses afastado devido a uma lesão grave.

Contas feitas, Carlos Carvalhal, que também lançou Rodrigo Gomes - mais tarde transferido para os Wolves por €15M após uma boa temporada por empréstimo no Estoril em 2023/24 - foi o treinador com quem mais vezes o top-5 das vendas dos «Guerreiros do Minho» atuou. De um total de 416 jogos entre todos, 157 foram sob o comando dele. Abel Ferreira (89) e Artur Jorge (69) completam o pódio.

Cinco maiores vendas da história do Sp. Braga, jogos realizados pela equipa e treinadores (mais de 130 milhões de euros)

1 – Roger Fernandes, €32M+€2,5M (91 jogos)

55 jogos com Carlos Carvalhal;

24 jogos com Artur Jorge;

7 jogos com Carlos Vicens

4 jogos com Daniel Sousa

1 jogo com Rui Duarte

2 – Vitinha, €32M (67 jogos)

40 jogos com Carlos Carvalhal

27 jogos com Artur Jorge

3 – Francisco Trincão, €30,9M (48 jogos)

16 jogos com Ricardo Sá Pinto

13 jogos com Ruben Amorim

6 jogos com Custódio Castro

5 jogos com Artur Jorge

8 jogos com Abel Ferreira

4 – David Carmo, €20,3M (57 jogos)

38 jogos com Carlos Carvalhal

8 jogos com Ruben Amorim

6 jogos com Custódio Castro

5 jogos com Artur Jorge

5 – Paulinho, €16,750M (153 jogos)