O avançado do Sporting de Braga, Vitinha, lidera a tabela do melhores marcadores da Liga Europa com quatro golos.

Com o hat-trick apontado nesta jornada frente ao Saint-Gilloise, o jogador de 22 anos isolou-se no primeiro lugar na lista dos artilheiros.

Vitinha está entre os nomeados ao prémio de jogador da semana da prova, contando com a concorrência de Joey Veerman (PSV), William Boving (Sturm Graz) e Francis Uzoho (Omonia).