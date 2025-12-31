Vítor Carvalho desejou que o Sp. Braga conquiste algum título esta época e frisou que o objetivo passa por fazer uma segunda volta na Liga melhor do que a primeira.

«Desejo para 2026? Que o Braga vença sempre e que possamos levantar algum título porque é isso que marca e fica para a história», afirmou o jogador brasileiro no final do treino desta quarta-feira, que foi aberto ao público.

Os minhotos ocupam a quinta posição na Liga, a apenas um ponto do quarto classificado, o Gil Vicente, mas estão já a 10 pontos do Benfica (terceiro), a 15 do Sporting (segundo) e a 20 do FC Porto (primeiro).

Questionado sobre se o objetivo mais realista será tentar o quarto lugar, Vítor Carvalho respondeu: «Se formos olhar só para o campeonato, estamos um pouco distantes do nosso objetivo no início da época, mas isso não apaga o que temos feito nestes seis, sete meses, desde que o mister [Carlos Vicens] começou a trabalhar».

«Estamos “vivos” em todas as competições, na Taça da Liga [e na Taça de Portugal], bem na Liga Europa. Queremos continuar a trilhar o nosso caminho e temos a segunda volta inteira para fazer melhor que na primeira, esse é o grande objetivo», completou.

Médio de raiz, o jogador de 28 anos tem sido utilizado com regularidade como defesa-central, por Carlos Vicens.

«Como já disse, se o mister me der as luvas, vou para a baliza. Eu quero jogar e ajudar. Sinto-me feliz por jogar a central, acho que tenho feito boas exibições e o mais importante é continuar a jogar e jogar bem», disse.

Vítor Carvalho falava no final do treino aberto ao público que encerrou o ano de 2025, no Estádio Amélia Morais, no qual marcaram presença cerca de 2.000 adeptos arsenalistas.

«É muito bom ter este carinho dos adeptos, estar mais perto deles. Foi muito interessante aquilo que o clube fez de, no último dia do ano, eles poderem assistir a um treino. Espero que se possa repetir mais vezes porque o futebol é dos adeptos também. Eles fazem parte do espetáculo e trazem magia para este desporto», disse.

O Sp. Braga defronta o Estrela da Amadora, na próxima jornada, a 17.ª e última da primeira volta da Liga. A partida disputa-se no sábado (18h00), na Reboleira.