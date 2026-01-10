Um adepto do Sporting de Braga morreu, este sábado, no Hospital de Leiria, após ter sofrido uma paragem cardiorrespiratória, após a final da Taça da Liga, conquistada pelo Vitória de Guimarães.

O homem de 65 anos sentiu-se mal no estádio e acabou por ficar inconsciente, tendo sido prontamente assistido e sido acionada a VMER de Leiria, que realizou manobras de reanimação.

Apesar dos esforços das equipas de emergência e do transporte urgente para o hospital, o óbito acabou por ser declarado já no hospital.

Por: Daniela Rodrigues

