Adepto do Sp. Braga morre após a final da Taça da Liga
Homem de 65 anos sofreu paragem cardiorrespiratória no estádio
Um adepto do Sporting de Braga morreu, este sábado, no Hospital de Leiria, após ter sofrido uma paragem cardiorrespiratória, após a final da Taça da Liga, conquistada pelo Vitória de Guimarães.
O homem de 65 anos sentiu-se mal no estádio e acabou por ficar inconsciente, tendo sido prontamente assistido e sido acionada a VMER de Leiria, que realizou manobras de reanimação.
Apesar dos esforços das equipas de emergência e do transporte urgente para o hospital, o óbito acabou por ser declarado já no hospital.
Por: Daniela Rodrigues
