No final do jogo, tanto António Salvador, presidente do Sp. Braga, quanto o presidente da Liga Reinaldo Teixeira fizeram questão de lamentar o falecimento do adepto bracarense.

«Quero lamentar, é um dia triste para todos nós»

«Quero lamentar - e isso, sim, é o mais importante de tudo o que eu possa estar aqui neste momento a dizer - é a morte de um sócio do Sp. Braga. Durante o jogo foi para o hospital e acabou por morrer de um enfarte. Portanto, as minhas condolências à sua família e à família bracarense, porque é um dia muito triste para todos nós», referiu o presidente do Sp. Braga.

«Temos de ter a certeza de que partimos»

«Essa foi a parte pior. Sendo a parte pior, também deve ser um dos momentos que nós devemos ter presente. A vida é bonita enquanto cá estamos e temos de ter, enquanto cá estamos, a certeza que partimos. Por isso, devemos estar aqui na vida a fazer bem ao outro e não o mal. É um aviso que fica para nós todos que cá estamos», acrescentou Reinaldo Teixeira.