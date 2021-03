O Sp. Braga recebe nesta terça-feira o V. Guimarães para a 22.ª jornada da Liga. Apesar da vantagem de 11 pontos que os arsenalistas em relação ao rival minhoto, Carlos Carvalhal recusa favoritismos.

«É um dérbi e nos dérbis nunca há favoritos. São jogos extremamente disputados, 50/50. Temos a consciência de que vai ser um jogo difícil e que o V. Guimarães tem uma boa equipa. Vai obviamente, com os seus argumentos, tentar levar pontos aqui de Braga. Do outro lado vai encontrar uma equipa muito motivada, consciente e com os pés assentes no chão. Sabemos o que temos de fazer para ganhar o jogo. Vamos tentar explorar ao máximo as debilidades que o V. Guimarães tem, fazer um jogo muito completo, tentar jogar bem e vencer, que é o nosso objetivo», disse.

Recorde-se que o Sp. Braga tem nesta altura cinco jogadores lesionados: David Carmo, Francisco Moura, André Castro, Iuri Medeiros e Rui Fonte, sendo que também não vai poder contar com Borja, que foi expulso no jogo da Taça com o FC Porto.

Apesar das baixas de jogadores importantes, a maioria delas desde há semanas ou meses, o conjunto minhoto está na final da Taça e encerrou a última jornada da Liga no segundo lugar. O segredo? Fazer prevalecer sempre uma ideia de jogo.

«O futebol é um jogo coletivo e uma ideia valorizada pelos jogadores faz sobressair todos os jogadores que entram nessa ideia. E essa é a génese dos desportos coletivos. Por muito que olhemos para a individualidade, há sempre um fio condutor que faz com que os jogadores percebam exatamente o que se quer e que faz com que dentro da dinâmica eles se valorizem. É difícil de entender, mas um dia as pessoas vão perceber que as coisas são assim», conclui Carlos Carvalhal.