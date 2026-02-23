A Iniciativa Liberal, através do seu Grupo Parlamentar, enviou ao novo ministro da Administração Interna um total de oito perguntas, para questionar ​​o governo sobre a atual policial em Braga.

Estas questões surgem depois de Rui Rocha, deputado e antigo líder da IL natural de Braga, ter feito uma publicação nas redes sociais, a sublinhar que são «necessários esclarecimentos do Ministério da Administração Interna».

Recorde-se que a polémica nasceu a​​​pós a proibição, por parte da PSP, de uma coreografia no Estádio Municipal de Braga antes do dérbi com o V. Guimarães.

Entre outras questões o Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal considera que é necessário explicar quais os fundamentos jurídicos apresentados para a decisão.

As oito perguntas da Iniciativa Liberal: