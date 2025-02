Vitória de Guimarães e Sp. Braga anularam-se no dérbi do Minho, que marcou a 22.ª jornada da Liga e a noite deste domingo (0-0). Num duelo nem sempre intenso, Nélson Oliveira e os “Conquistadores” viram um golo anulado aos 36 minutos, na sequência de um canto cobrado à direita.

Na etapa complementar, com o Sp. Braga paulatinamente remetido à defesa, os anfitriões beneficiaram da melhor oportunidade aos 90+3m. Depois de Vando Félix construir pela esquerda e Samu desviar no coração da área, Ramírez foi incapaz de encontrar a via do golo ao segundo poste.

O nulo impede o Sp. Braga de igualar o FC Porto (3.º), permanecendo no 4.º lugar, com 44 pontos. Ao cabo de cinco jornadas a pontuar, segue-se a receção ao Nacional (13.º), na noite de sexta-feira (20h15).

Por sua vez, o Vitória de Guimarães acumula o terceiro jogo a pontuar, mas o segundo nulo. Os vimaranenses ocupam o 7.º posto, com 31 pontos, igualados pelo Estoril (8.º). Segue-se a visita ao FC Porto, na noite de 24 de janeiro (segunda-feira, 20h15).