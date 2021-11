O golo do futebolista do Sporting de Braga, Wenderson Galeno, apontado ao Midtjylland na quinta-feira, foi eleito o melhor da quinta jornada da Liga Europa, anunciou ao final desta manhã a UEFA.

Galeno fez, aos 85 minutos, o 2-2 no marcador em Herning, num jogo em que a equipa comandada por Carlos Carvalhal viria a perder por 3-2, na penúltima jornada do grupo F da competição.

Galeno concorria com o golo de Marko Ivanic, jogador que deu a vitória ao Estrela Vermelha (1-0), no grupo do Sp. Braga, ante o Ludogorets. Também eram candidatos o golo de Moussa Diaby, que valeu a vitória ao Bayer Leverkusen por 3-2 ante o Celtic, bem como o golo de James Maddison, do Leicester, na vitória por 3-1 ante o Légia Varsóvia: o médio inglês fez, na circunstância, o 2-0 no marcador.

Os bracarenses ocupam agora o segundo lugar do grupo F, com nove pontos, atrás do Estrela Vermelha, líder com dez. O Midtjylland é terceiro, com oito pontos. O Ludogorets é quarto e último, com um ponto. Entre sérvios, portugueses e dinamarqueses, uma equipa vai diretamente aos oitavos de final, outra vai ao play-off pelos oitavos da Liga Europa e outra vai cair para o play-off de acesso aos oitavos da Liga Conferência: veja aqui todas as contas. Na última jornada, o Sp. Braga recebe o Estrela e o Midtjylland visita os búlgaros.